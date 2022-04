Sconcerti: “De Laurentiis ha confermato Spalletti perché crede in lui”

Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Maracanà” su TMW Radio.

Inter fallita l’occasione per andare in testa. E’ un campionato che può riservarci altri colpi di scena?

“L’Inter ieri è rimasta stupita dal pareggio del Bologna. Era convinta che fossero partite in cui fatto il primo gol tutto fosse deciso. Invece è rimasta sorpresa dal pari. Ho visto un’Inter vuota ,scarsamente pericolosa, sembrava si aspettasse un’evoluzione naturale della partita. Ha fatto veramente poco per vincere. Credo si sia svuotata durante il cammino alla sfida col Bologna. In certi casi si arriva sfiniti ed è strano, visto che l’Inter ha già vinto e i giocatori dovrebbero essere in grado di gestire certi sforzi mentali. E’ stata una partita ‘bucata’. Non credo sia stato solo un problema tecnico ma un insieme di fattori. L’errore di Radu è la replica di quello di Buffon di qualche tempo fa e rischia di decidere la stagione. L’errore del portiere gli ha tolto un punto, non tre, perché erano sul pari comunque. Anche dopo, nel quarto d’ora che hanno avuto, non hanno fatto molto. E’ stata una partita incomprensibile e dovranno cercare di capire cosa è successo. Bisogna capire chi ha sbagliato la gestione di questi giorni”.

De Laurentiis ha confermato Spalletti al Napoli:

“Conoscendo il presidente, lo ha confermato perché ci crede. E’ stata una dichiarazione precisa, a campionato perso, già con i cocci in mano. Non si può non credere a lui”.

Cosa deve cambiare per vincere il Napoli?

“E’ stato molto legato all’andamento di due giocatori, oltre a Osimhen che nella seconda parte ha dato meno di quello che poteva. Il primo è Fabian Ruiz, che ha smesso di crescere, manca personalità. Doveva essere il punto di riferimento di tutto il Napoli e non è riuscito ad esserlo. Poi Zielinski, doveva dare elettricità finale al gioco ma è scomparso. E poi ci aggiungerei Insigne, che è mancato nei gol, così come Politano e Lozano. Il Napoli si basava sulla larghezza del campo ma ha avuto ali non all’altezza. La botta finale gliel’ha data l’infortunio di Di Lorenzo, la cui assenza ha inciso con tutte le sconfitte decisive del Napoli”.

Ad oggi le società che hanno fatto bene e quelle che l’hanno delusa?

“Il Milan sicuro molto bene, la Juve deludente ma credo abbiano invertito la strada e stiano cominciando a vedere i problemi e a risolverli. Stavolta arriva più vicina alla vetta. La Fiorentina ha fatto un’annata positiva, lo dicono i numeri. Non era attrezzata per fare di più di quello che ha fatto”.