Montervino: “Col Crotone errori gravi in difesa. La coppia Mertens-Osimhen non mi piace”

Durante la trasmissione ” Ne parliamo il lunedì” in onda su Canale 8 è intervenuto l’ex capitano azzurro, Francesco Montervino, rilasciando alcune dichiarazioni sul match vinto con il Crotone. Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha vinto col Crotone però ha dimostrato anche di essere altrettanto debole. Mentre la Juve non te le dà tatticamente perchè non sai chi gioca in mezzo al campo, il Napoli ha un problema in difesa. Gli azzurri in difesa non ti danno certezze, soprattutto se manca pure Koulibaly. Campanello d’allarme col Crotone perchè la coppia centrale di difesa ha commesso errori gravissimi.

Quel tipo di formazione con Mertens e Osimhen a me non piace perchè mette Bakayoko alla berlina degli avversari, costretto a rincorrere. Il Napoli può addirittura arrivare secondo per il valore della rosa che ha. In condizione di normalità dimostra di essere una squadra che poteva contendere il secondo posto.

SU MANOLAS – Basta vedere quello che ha fatto alla Roma. Parliamo di un giocatore che ha strapotere fisico, ma è uno dalla “cognitività labile”. Secondo me ci può stare, gli serve accanto un uomo che lo guidi, uno come Koulibaly. La sua velocità, la sua forza fisica è devastante. Con il senegalese forma una coppia straordinaria. La difesa può essere altissima e mettere pressione all’avversario”.