Napoli-Atalanta, il doppio ex Reja: “Orobici più forti, ma gli azzurri hanno un piccolo vantaggio. Su Gasperini e Gattuso…”

Edy Reja, ex allenatore di Napoli ed Atalanta, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport:

Come sarà Napoli-Atalanta?

“Una bella sfida. Di quelle che fanno bene al calcio italiano. Una delle immagini migliori da poter “esportare” all’estero. Squadre che non hanno paura e sono capaci di affrontare l’avversario in campo aperto. Da due anni i bergamaschi di Gasperini giocano benissimo e mi fanno godere. Però anche il Napoli con Gattuso esprime trame interessanti e la squadra azzurra ha trovato nuovi equilibri, più solidi e in prospettiva molto interessanti per come ancora può crescere tutto il gruppo azzurro”.

Chi vince oggi al San Paolo?

“In questo momento è più forte l’Atalanta, ma ci sono altri fattori che possono influire sulla partita. Penso soprattutto ai tanti nazionali nerazzurri appena rientrati. Soprattutto i sudamericani, bisogna vedere come avranno recuperato fra fuso orario, viaggio e anche l’altitudine nel caso di Papu Gomez, che ha giocato in Bolivia. Visto che il Napoli è rimasto chiuso nella bolla a Castel Volturno, sicuramente Gattuso ne avrà approfittato per migliorare i meccanismi della squadra. Ecco questo potrebbe diventare un piccolo vantaggio per gli azzurri. Perché squadre che hanno nella fisicità un punto di forza se non avranno giocatori freschi rischiano di soffrire oltremodo”.