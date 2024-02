Napoli-Barcellona 1-1, le pagelle di IamNaples.it: Osimhen devastante

Il Napoli trova un pareggio d’oro nei primi 90′ con il Barcellona. Victor Osimhen, devastante nell’unica occasione da gol, ha risposto al vantaggio iniziale di un altro grandissimo bomber come Robert Lewandowski. Si deciderà tutto il prossimo 12 marzo. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 7: Salva il Napoli nella prima mezz’ora in tre occasioni. Sul gol, il pallone passa sotto le gambe dei suoi difensori – sia nell’assist, sia nel gol -, e non può arrivarci. Nel finale spavento sul tiro di Pedri. Ma torna bene, benissimo.

Di Lorenzo 6,5: Primo tempo in cui gli unici fastidi del Napoli nascono proprio dalla sua parte insieme a Politano. Non riesce a chiudere su Lewandowski dopo l’uscita di Rrahmani. Chiude la partita in crescendo.

Rrahmani 6,5: La fotografia della partita è lui che dopo un’uscita dal basso elude il pressing con una finta. Roba che non si vedeva dalla gestione Spalletti. Esce sul gol e si fa infilare. Per il resto fa bene.

Juan Jesus 6,5: Serata difficile per la gran qualità degli avversari, ma è attento, lucido e anche ‘malizioso’ quando bisogna fare qualche fallo sporco.

Olivera 6,5: Due chiusure importanti all’inizio, di testa si fa sentire e i suoi movimenti mettono in difficoltà il Barcellona, così come i passaggi filtranti.

Anguissa 6,5: Quando deve essere lui la mezzala di qualità con Cajuste va in difficoltà. Fisicamente non è al top, però con l’ingresso di Traore si preoccupa più di fraseggiare e servire chi dovrebbe segnare, oltre ad aiutare Lobotka nel recupero. Sfiora il gol nel finale.

Lobotka 6,5: Si prende sempre la responsabilità di impostare dal basso offrendo una soluzione a Di Lorenzo e Rrahmani, anche quando è pressato. Si fa vedere anche in fase offensiva con le sue accelerazioni.

Cajuste 5,5: E’ quello più in difficoltà dei tre, dà una mano in fase di pressing, ma si inserisce poco. Ha dei limiti evidenti, cresce col passare dei minuti, ma al centrocampo del Napoli serve altro. Dal 67′ Traorè 6,5: Il suo ingresso cambia la partita, mette a disposizione il suo estro e dai suoi piedi nascono sempre pericoli.

Politano 6,5: Molto più intraprendente e qualitativo nelle giocate rispetto all’ultima partita. Per larghi tratti della gara è il migliore dei tre davanti. Finisce la partita stremato. Dal 77′ Raspadori 6: Si sacrifica sulla destra in fase di pressing e si prende la responsabilità di battere i calci piazzati.

Osimhen 7,5: Fisicamente è messo male, pochi scatti e il pressing non è furioso come al solito. Spesso è in fuorigioco con il Barça che lavora molto con la difesa alta. Ma la belva che è in lui esce fuori all’improvviso e segna un gran gol. Il povero Martinez prova ancora a trattenerlo con le mani. Dal 77′ Simeone 6: Lotta su qualsiasi pallone e pressa Ter Stegen quando ha il pallone. Nella confusione non trova il colpo del ko.

Kvaratskhelia 6: Non il solito Kvara, qualche spunto interessante, però Koundé lo controlla bene e quando riesce a saltarlo ce ne sono comunque altri due. Limitato bene dal Barça. Dal 67′ Lindstrom 6,5: Bravo nella fase di recupero e duetta bene con Traorè quando deve far male agli avversari, aiutato anche da Olivera. E’ in palla e viene cercato spesso, lui propone giocate di qualità.

Calzona 6,5: Ha un allenamento e mezzo per incidere e subito si vedono dei principi di gioco chiari e precisi, pressing e costruzione dal basso in primis. La prima ora di gioco viene condizionata molto dal fatto di non avere a disposizione una mezzala di qualità in grado di giocare tanti minuti. I cambi sono giusti sia nelle modalità sia nelle tempistiche. Traorè pur avendo le gambe pesanti dà grande freschezza al centrocampo, così come Lindstrom al posto di un Kvara poco brillante. Non può godere del miglior Osimhen, che comunque fa il suo dovere. Il pareggio è un risultato d’oro per le condizioni in cui ha raccolto questa squadra e per il poco tempo a disposizione. A Cagliari si potrà già vedere qualcosa in più.

Nico Bastone