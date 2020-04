Napoli, Kimbo: premio di 200 euro in busta paga per i dipendenti

Kimbo, azienda italiana leader nella produzione di caffè, ha deciso di riconoscere un premio, pari a 200 euro al mese, a tutti i dipendenti che, in questo periodo difficile legato all’emergenza sanitaria Covid-19, stanno prestando la propria attività lavorativa, con la consueta professionalità e continuità, presso il sito industriale e logistico della società, garantendo l’attività industriale senza soluzione di continuità. L’incremento salariale sarà riconosciuto dal mese di marzo sino a quando non cesserà l’emergenza Covid19 e sarà parametrata all’effettiva presenza garantita da ciascun dipendente. Inoltre, alla cessazione delle restrizioni, Kimbo corrisponderà agli stessi dipendenti un bonus di 300,00 euro al raggiungimento di condivisi obiettivi aziendali: un ulteriore segno di riconoscenza per tutte le persone che ogni giorno assicurano la propria presenza nel sito produttivo e logistico con professionalità e dedizione. Tale iniziativa si aggiunge alle altre poste in essere da Kimbo per la tutela della salute e sicurezza dei dipendenti e dei propri stakeholders: smart working per tutto il personale non coinvolto nel processo industriale, investimenti effettuati per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti, disponibilità di dispositivi di protezione individuale, sanificazioni degli ambienti di lavoro.