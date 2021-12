Napoli-Leicester, chi è Mateu Lahoz: la scheda dell’arbitro spagnolo

Il Napoli domani sera scenderà in campo al Maradona contro il Leicester, per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Si deciderà il destino europeo della squadra di Spalletti, attualmente terza con 7 punti, alle spalle degli inglesi che comandano il girone con 8 punti e dietro allo Spartak Mosca che ha gli stessi punti del Napoli, ma in vantaggio negli scontri diretti. Servirà dunque fare punti e capire cosa succederà nella sfida tra Rui Vitoria e i suoi in Polonia, contro il Legia Varsavia. Il Napoli ha però tantissime assenze tra i titolari, più di mezza squadra. Mentre nelle ultime ore tra le fila de ‘Le Foxes‘ sono usciti fuori ben 7 positivi al Covid-19. L’arbitro di Napoli-Leicester sarà Antonio Mateu Lahoz.

Napoli-Leicester, la scheda dell’arbitro Mateu Lahoz

Mateu Lahoz è un arbitro spagnolo, internazionale dal 2011, nel corso degli anni ha diretto tanti match di rilievo. La più importante è stata la finale di Champions League della scorsa stagione tra Manchester City e Chelsea. E’ stato designato le Olimpiadi di Rio nel 2016, per i Mondiali in Russia nel 2018, e anche per Euro 2020. Insomma, nel corso degli anni ha avuto una crescita esponenziale ed è tenuto in grande considerazione da FIFA e UEFA. L’Italia se lo ricorda per essere stato l’arbitro della partita con la Svezia. I tifosi del Napoli, invece, per tre precedenti, di cui due vittorie e una sconfitta: 1-4 in Germania, al Wolfsburg, nell’Europa League 2014/15; 1-2 in casa del Benfica in Champions; poi la sconfitta 2-1 in casa del Manchester City.

Lahoz ha diretto oltre 300 partite in carriera nel grande calcio. Ha una media di 4,5 ammonizioni a partita e 1 rosso ogni 5 partite. I rigori, invece, sono 1 ogni 3 partite circa.

Nico Bastone