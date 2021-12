Il Napoli affronta il Leicester per una gara decisiva, ci si gioca il diritto di dar seguito alla propria avventura in Europa League. Gli azzurri devono vincere, con i tre punti l’avventura in Europa continua. Se lo Spartak Mosca non dovesse vincere a Varsavia, un successo per il Napoli garantirebbe il primo posto, quindi l’accesso diretto agli ottavi di finale in programma il 10 e 17 marzo 2022. Altrimenti, con la vittoria della squadra di Rui Vitoria, il Napoli con i tre punti otterrebbe solo il secondo posto, cioè la qualificazione allo spareggio contro le retrocesse dalla Champions League che sono, quindi, arrivate terze nei gironi nella principale competizione continentale per club. Le squadre che affronteranno questo spareggio rischiano un avversario molto forte tra questi avversari: il Barcellona, il Borussia Dortmund, il Lipsia, il Siviglia, il Porto, lo Sheriff Tiraspol e una tra Atalanta e Villarreal.

Il pareggio al Napoli non basta, garantirebbe soltanto il terzo posto che vale l’approdo in Conference League, precisamente lo spareggio con le seconde classificate nei gironi della nuova competizione per club targata Uefa. Ci sono anche delle nobili di questo torneo che rischiano la seconda posizione e, quindi, lo spareggio: su tutte la Roma e il Tottenham di Antonio Conte.

Spalletti e i suoi ragazzi nonostante l’emergenza vogliono scongiurare il rischio d’abbandonare l’Europa a dicembre, non è mai accaduto nell’era De Laurentiis. Non sarà facile, il Napoli ha quattordici giocatori di movimento, quindi, neanche i cinque cambi. In porta ci sarà Meret che in Europa League ha sempre giocato quando è stato disponibile, ha saltato soltanto la trasferta di Leicester perchè era infortunato. La linea difensiva sarà la stessa della sfida contro l’Atalanta con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo le scelte sono obbligate con la coppia Demme-Zielinski, Politano, Lozano ed Elmas agiranno alle spalle di Petagna. Il 4-2-3-1 in fase difensiva diventerebbe 4-4-1-1 con il Chucky nella posizione inedita, più centrale, alternando i movimenti con Petagna, muovendosi un po’ da seconda punta e attaccando spesso la profondità con l’ex Spal che è bravo ad agire spalle alla porta facendo il riferimento.

Con quest’idea Spalletti coltiverebbe come risorse dalla panchina Malcuit, che potrebbe essere un ricambio a destra da esterno alto, Ounas, utilizzabile sia a destra per portarsi sul piede invertito, il sinistro, e Mertens. Non è solo gestione delle forze ma anche la consapevolezza per cui Dries a gara in corso è un’arma più preziosa di Petagna, impiegabile sia da punta che da trequartista/sottopunta. Completerà la panchina Manolas che non è pronto per giocare titolare ma può essere chiamato in causa in caso di necessità e i portieri Ospina e Idasiak.

Il Leicester anche ha qualche problema: sette giocatori e tre componenti dello staff non sono partiti per il focolaio Covid. Non sono tutti positivi al tampone ma per sicurezza qualcuno è rimasto a casa per precauzione. Mancavano per infortunio già i terzini destri Ricardo Pereira e Justin, il difensore centrale Fofana e il centrocampista Mendy. Si sono aggiunti, tra casi Covid e sintomi influenzali, gli esterni offensivi Iheanacho, Perez e Lookman, i difensori centrali Benkovic, Amartey e Vestergaard, il terzino destro Daley-Campbell.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Elmas; Petagna. A disp.: Ospina, Idasiak, Manolas, Ounas, Malcuit, Mertens. All. Spalletti

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Evans, Thomas; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers

A cura di Ciro Troise