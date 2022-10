Napoli-Sassuolo 4-0, le pagelle di IamNaples.it: Osimhen fantastico, Kvara alieno

Grandissima vittoria del Napoli, la tredicesima in tutte le competizioni. Tripletta di Victor Osimhen, la prima da quando veste la maglia azzurra, e gol di Khvicha Kvaratskhelia. Altra strepitosa prestazione dell’attaccante georgiano, autore anche di due assist. Torna in campo anche Zambo Anguissa, dopo l’infortunio delle scorse settimane. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 7,5: Grande prestazione del portiere azzurro, che salva più volte il risultato anche per l’imprecisione degli attaccanti del Sassuolo sotto porta.

Di Lorenzo 7,5: Un’altra prova di altissimo livello del capitano del Napoli, sia in fase difensiva, sia in fase offensiva. Sembra un cyborg, fa sempre la cosa giusta. Dal 79′ Zanoli 6,5: Discesa incredibile sulla fascia che parte dietro al centrocampo, scambia con Lozano e poi si dirige dritto verso la porta di Consigli. Gol incredibile sfiorato.

Kim 7,5: Ministro della Difesa, oltre a contrastare ogni essere vivente e non che arriva dalle sue parti, fa benissimo anche in fase d’impostazione.

Juan Jesus 7: Imbarazzante la sua affidabilità, soprattutto quando il Sassuolo si sgancia in avanti per cercare il gol. Non si fa mai prendere dal panico, fa valere la sua esperienza e velocità.

Mario Rui 8: Man mano che passano le partite, subisce un’evoluzione sempre più importante. E’ un regista sulla fascia e quando i suoi compagni sono marcati, lancia sempre in modo giusto per Osimhen. Colpisce la traversa e serve un assist.

Anguissa 6,5: E’ tornato ma non è ancora sui suoi livelli, è normale. A volte si perde l’uomo e subisce qualche colpo. Prova a dare qualità, ma questa partita gli permette di assaggiare il campo prima di Liverpool e Atalanta. Dal 56′ Ndombele 6,5: Entra e fa bene in fase di possesso, duettando con Lozano sulla destra e anche con Di Lorenzo.

Lobotka 7: E’ una garanzia, riesce sempre a dare qualità alla manovra. Fatica un po’ in fase di copertura quando Anguissa è in ritardo, ma viene aiutato dai compagni. Dal 79′ Demme s.v.

Zielinski 6,5: Prestazione nella norma rispetto a quelle di altissimo livello delle ultime settimane. Vince comunque diversi duelli e prova a dar qualità alla manovra, anche se gli manca quel quid in più. Dal 56′ Elmas 6,5: Belle giocate nel fraseggio per gestire il risultato, ma non eccelle particolarmente in alcuna giocata.

Lozano 7: Salta diverse volte l’uomo sulla destra mettendo palloni velenosi in mezzo al campo. Sfiora l’eurogol al 90′ con un destro strepitoso dalla distanza.

Osimhen 9,5: Tripletta e pallone a casa, la prima da quand’è in Italia. Un mese di ottobre spettacolare per il centravanti nigeriano. Non ci sono parole per descrivere la sua partita di oggi, un pericolo costante per la difesa del Sassuolo.

Kvaratskhelia 8,5: In campo ci sono 22 giocatori e solo uno è un fenomeno ed è proprio il georgiano. La palma del migliore in campo non è sua per la tripletta di Osimhen, ma delizia tutti i presenti con giocate e assist da urlo. E anche un gol niente male, per usare un eufemismo. Dal 71′ Raspadori 7: In questa posizione si esprime molto bene, sfiora il gol su punizione che viene deviata dalla barriera e finisce di pochissimo fuor.