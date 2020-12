Napoli, settore giovanile: la top 10 dei calciatori con più presenze in Serie A

Il settore giovanile del Napoli è famoso per aver donato al mondo dei calciatori di caratura internazionale. Ma quali sono i prodotti del vivaio con più presenze in Serie A? Ne è venuta fuori un interessante top 10, con al comando della classifica una colonna della squadra partenopea ai tempi di Diego Armando Maradona, ma non solo. Nella classifica sono presenti anche calciatori che hanno giocato solo un anno nel settore giovanile del Napoli, in qualsiasi categoria. Oltre alla Serie A sono valutati anche altri campionati europei, ovvero Liga e Premier League.

SERIE A

Ciro Ferrara 499 presenze (ha vestito le maglie di: Napoli e Juventus) Paolo Cannavaro 422 (Napoli, Sassuolo, Parma, Verona) Fabio Cannavaro 421 (Napoli, Parma, Inter, Juventus) Antonio Juliano 367 (Napoli e Bologna) Fabio Liverani 288 (Lazio, Palermo, Fiorentina, Perugia) Lorenzo Insigne 280 (Napoli) Antonio Floro Flores 275 (Napoli, Udinese, Sassuolo, Chievo, Genoa, Sampdoria) Guglielmo Stendardo 237 (Napoli, Juventus, Sampdoria, Lazio, Atalanta, Lecce, Pescara) Giovanni Improta 203 (Napoli, Catanzaro, Sampdoria) Antonio Carannante 178 (Napoli, Lecce, Ascoli, Piacenza) Francesco Baiano 173 (Napoli, Fiorentina, Foggia, Empoli) Marco Ferrante 172 (Napoli, Inter, Parma, Bologna, Piacenza, Ascoli, Torino) Armando Izzo 170 (Torino e Genoa) Vincenzo Montefusco 169 (Napoli, Foggia, Vicenza) Costanzo Celestini 160 (Napoli, Catanzaro, Ascoli, Pisa) Roberto Amodio 153 (Napoli, Lecce, Avellino) Luigi Sepe 118 (Napoli, Fiorentina, Parma, Empoli) Ferdinando Coppola 114 (Napoli, Milan, Bologna, Verona, Torino, Atalanta, Ascoli, Reggina) Raffaele Ametrano 106 (Juventus, Cagliari, Empoli, Udinese, Verona, Salernitana, Messina) Pasquale Casale 90 (Napoli, Avellino, Pisa) Marcello Trotta 84 (Crotone, Sassuolo, Frosinone) Raffaele Longo 80 (Napoli, Parma, Vicenza) Dolo Mistone 79 (Napoli) Dino Fava 77 (Udinese, Treviso) Claudio Bonomi 73 (Napoli, Lecce, Empoli)

LIGA

Fabio Cannavaro 94 presenze (Real Madrid) Antonio Floro Flores 10 (Granada)

PREMIER LEAGUE

Francesco Baiano 64 presenze (Derby County) Marcello Trotta 1 (Fulham)

Menzione speciale per: Raffaele Federico, trequartista classe ’98 con 15 presenze nello Sprockhovel e 3 nel Remscheid, rispettivamente 5^ e 6^ serie tedesca. Ma anche per Massimiliano Ammendola, 6 presenze nella terza serie greca ed esperienze in Bulgaria e Paraguay.

Nico Bastone