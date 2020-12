Storie Sudamericane – Il punto sulla Copa Libertadores

Il Boca Juniors ha battuto il Racing Club per 2-0, ribaltando l’1-0 dell’andata e qualificandosi nella semifinale di Copa Libertadores. La sera della vigilia, sbronze natalizie a parte, Storie Sudamericane analizzerà la situazione della Libertadores che si chiuderà a fine gennaio 2021. Un punto della situazione per rendere chiaro il quadro delle semifinali e dell’eventuale finale con una sorta di ‘Speciale Natalizio’.

Copa Libertadores, il punto

La Copa Libertadores se la contenderanno Argentina e Brasile. L’uscita del Nacional contro il River Plate (clamoroso 8-2 come punteggio aggregato) e del Libertad contro il Palmeiras, ha sancito una sorta di ‘Superclasico de las Americas‘ per club. Una delle due semifinali sarà River Plate-Palmeiras, mentre il Santos nell’altra sfida sfiderà il Boca Juniors: nella notte, infatti, è arrivata la vittoria per 2-0 contro il Racing grazie alle reti di Eduardo Salvio e al rigore di Sebastian Villa.

Il Boca Juniors vuole tornare ad alzare la Libertadores, cosa che non accade dal 2013. E sarebbe molto suggestivo farlo nel 2020, l’anno in cui è andato via Diego Armando Maradona. Proprio per l’addio di Diego, il Boca si trova a giocare le partite in ritardo di una settimana visto il rinvio dell’andata con l’Internacional. Gli ostacoli da superare sono tanti, ma gli Xeneizes hanno più vite dei gatti. Mai fidarsi di uno Xeneize. Non molla mai. La finale si disputerà il 30 gennaio 2021 al Maracanã e potrebbero presentarsi tre scenari interessanti per motivi diversi. Una finale tutta argentina, una tutta brasiliana e un Brasile-Argentina tra club. La vincente, inoltre, parteciperà al Mondiale per Club 2020: manca solo la sudamericana prima di definire il quadro completo. A rappresentare l’Europa ci sarà il Bayern Monaco.

Nico Bastone