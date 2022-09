L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A.

Per Napoli-Spezia, in programma per sabato 10 settembre ale ore 15.00, l’arbitro sarà Alberto Santoro, che per la prima volta arbitrerà gli azzurri.

Ecco le designazioni ufficiali, al Var ci sarà Valeri:

Arbitro: SANTORO

Assistenti: MARGANI – D’ASCANIO

IV: VOLPI

VAR: VALERI