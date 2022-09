Frustalupi dopo Napoli-Liverpool: “Youth League servirà per farci crescere anche se non è facile giocare ogni 3 giorni”

Nel post-partita di Napoli-Liverpool, partita di Youth League che si è conclusa pochi minuti fa con il risultato di 2-1 per gli inglesi, è intervento l’allenatore del Napoli Frustalupi:

“Questa non è una sconfitta, abbiamo giocato molto bene contro una squadra molto forte, il Liverpool lo scorso anno è andata avanti in Youth League e questa era una partita molto difficile. Per noi era il debutto e sono molto contento della prestazione e anche di chi è subentrato, siamo stati sempre in partita, spesso abbiamo tenuto il pallino del gioco e come minimo meritavamo il pareggio. La Youth League servirà soprattutto per far crescere molti ragazzi, ho fatto giocare tre 2005, per loro era una grande occasione di confrontarsi in gare internazionale. Non è facile giocare ogni 3 giorni, siamo andati un po’ in difficoltà, ma spero che queste sensazioni positive possano essere espresse anche in campionato. Il gol è la cosa più difficile nel calcio, oggi siamo stati sfortunati ed imprecisi, anche il caldo non ha aiutato, l’importante è creare le occasioni poi i gol arriveranno. Oggi tutta la squadra è andata bene, Laminè deve smaliziarsi un po’, ha sfruttato la sua freschezza, è un ragazzo che va aspettato, con l’infortunio di Marchisano lui avrà spazio più di quello che si poteva pensare. Di Dona ha sentito un fastidio e quindi abbiamo preferito non rischiare, era appena rientrato. Speriamo che dopo la sosta rientrino tutti gli infortunati. L’intensità che c’è in Inghilterra noi non la abbiamo anche se loro hanno più difficoltà ad apprendere qualche variante tattica che noi in Italia facciamo con più semplicità”