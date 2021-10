Out Immobile, così Mancini corre subito ai ripari. Il CT dell’Italia ha infatti scelto Moise Kean come sostituto dell’attaccante della Lazio costretto a dare forfait. Sarà così il nuovo acquisto della Juve a prendere il posto di Immobile per le prossime gare della nazionale italiana in Nations League. Gli azzurri saranno infatti impegnati nella fase finale della competizione dove il 6 ottobre affronteranno la Spagna in semifinale a San Siro.