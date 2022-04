Paolo Bargiggia ritorna in tv con “Senza Filtri” di Luca Cerchione

Senza Filtri è un programma di approfondimento a tema calcistico, ideato da Luca Cerchione, in onda, con cadenza settimanale, ogni lunedì dalle 21:00 alle 22:30. Il format è incentrato sul commento dell’ultima giornata di Serie A, e prevede la conduzione di Paolo Bargiggia, noto giornalista e conduttore televisivo con venticinque anni passati in Mediaset, affiancato dalla co-conduttrice Adriana Cristiano e dal co-conduttore Gianpiero Giangregori, grande nome della radiofonia nazionale, conosciuto ai più con lo pseudonimo di Gianpiero Xp.

A partire da lunedì 2/5/2022 il programma andrà in onda, in diretta, sul canale 92 del digitale terrestre in Campania, dagli studi napoletani di FotoEmaLive, la quale, oltre ad essere la società editrice del programma, metterà a disposizione attrezzature di ultima generazione per poter avere la migliore resa audio-video. Insieme allo staff, ci sarà collegato da remoto Mauro Bergonzi, moviolista Mediaset ed ex arbitro internazionale, nel doppio ruolo di moviolista ed opinionista. Lo studio, che ricorda

un palcoscenico teatrale, sarà occupato altresì da due ospiti in presenza, diversi per ogni puntata, anch’essi di retaggio nazionale. La redazione sarà curata da Luca Cerchione, dal direttore responsabile de IlSognoNelCuore.com, Andrea Fiorentino, e dai giornalisti Pasquale Caldarelli, Davide D’Alessio, Christian Marangio e Mattia Fele.

Senza Filtri è già andato in onda su SportItalia (canale 60 del dgtv), nel 2021, e su UdineseTV (canale televisivo di proprietà della famiglia Pozzo, proprietaria anche delle squadre di calcio Udinese e Watford – canale 12 del dgtv Veneto e Friuli Venezia Giulia, disponibile anche in streaming sulla piattaforma UdineseTv.it) per tutta la stagione calcistica 2021-22. Il nuovo corso, come già anticipato, andrà in onda per quattro lunedì: 2, 9, 16 e 23 maggio 2022 sul canale 92 dgtv Campania e sul network di pagine Facebook di Foto Ema Live, per poi ripartire ad agosto con l’inizio della prossima stagione calcistica. Appuntamento, dunque, con Paolo Bargiggia e la sua crew lunedì 2 maggio alle ore 21:00 sul canale 92 del digitale terrestre in Campania, ed in streaming sulle pagine social del network Foto Ema Live.