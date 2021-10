Pistocchi: “Napoli, l’Europa League è un buon metro per valutare chi gioca di meno”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli: “Credo che la Juve sia in grado di fare qualsiasi cosa e l’ha dimostrato nel passato. E’ tornata a vincere anche se non gioca bene al calcio. E’ sorprendente che una squadra che crea meno degli avversari riesca a vincere, questo significa che ha giocatori molto forti. Il Napoli deve pensare solo al campionato? L’Europa League viene ritenuta una coppa minore e siccome si gioca il giovedì si ha pochissimo tempo per recuperare e preparare la prossima partita. Quindi credo che l’Europa League sia un buon metro per giudicare le qualità di quelli che non partono dall’inizio. Spalletti ha ragione nel non parlare di titolari e riserve. In questo modo valorizza i giocatori che ha nella rosa, in attesa di vedere se a gennaio si possono fare operazioni interessanti per cercare di vincere questo benedetto scudetto”.