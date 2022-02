Primavera 1, Sampdoria-Napoli 2-1: le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli Primavera ha perso questa mattina 2-1 contro la Sampdoria. I doriani sono passati in vantaggio al 9′ con Montevago. Gli azzurrini soffrono tantissimo nel primo tempo, ma nella ripresa Cioffi di testa riesce a pareggiare. I padroni di csa segnano la rete del successo all’86’ con Leonardi.

Boffelli 6,5: Prende due gol, dove può farci poco, ma il Napoli non crolla nel primo tempo solo grazie alle sue parate. Ottimo esordio in campionato per l’estremo difensore

Mané 6,5: Si perde Montevago sull’azione del primo gol, ma realizza l’assist vincente per la rete di Cioffi e salva i suoi con due prodigiosi interventi nella ripresa. Viene sostituito per infortunio (Dall’80’ Hysaj s.v: il suo rientro è un’ottima notizia per Frustalupi, ma è troppo poco il tempo a sua disposizione).

Barba 5,5: Soffre, come tutta la difesa, i continui attacchi della Sampdoria nel corso della prima frazione di gara. Meglio nella ripresa.

Costanzo 5,5: Qualche errore d’impostazione, più volte si fa superare dai calciatori doriani. Da sottolineare l’ intervento in scivolata su Montevago al 30′.

Acampa 5: Brutto rientro per il laterale in campionato, dove non giocava dallo scorso dicembre. La Sampdoria sfonda prettamente sulla sua fascia di competenza. In attacco si fa vedere solo una volta nel primo tempo con un cross lungo per i suoi compagni. (Dal 56′ Giannini 6: Subentra nella maniera giusta, la squadra partenopea beneficia del suo ingresso in campo)

Toccafondi 5: Non aiuta Acampa nel proteggere la fascia sinistra del Napoli, dove i padroni di casa imperversano. Qualche inserimento ad inizio secondo tempo. (Dal 62′ Spavone 6: Entra bene, riuscendo dare equilibrio al centrocampo partenopeo).

Saco 6: La Sampdoria attacca soprattutto sulle fasce, ma lui comunque non riesce a far salire la squadra in fase d’impostazione. Molto meglio nel corso del secondo tempo, dove si getta anche in avanti alla ricerca del gol.

Di Dona 5,5: Dalle sue parti la Sampdoria sfonda di meno, ma anche lui è in difficoltà. Nessuna azione da ricordare in fase offensiva (Dal 62′ Marchisano 5,5: Entra con il piglio giusto, ma si perde Leonardi nell’azione del gol vittoria dei blucerchiati).

D’Agostino 6: Dei tre davanti è l’unico a fare qualcosa nel primo tempo, ma pian piano scompare dalle dinamiche della partita. (Dall’ 80’Vergara 6: Pochi minuti per lui, ma si fa notare per un ottimo lancio per Ambrosino e per l’ultimo tentativo del Napoli nel cercare il gol del 2-2).

Ambrosino 5,5: Rientra dal primo minuto, ma è bene ingabbiato dai centrali della Sampdoria. Nel primo tempo non gli arriva un pallone, e non per colpa sua. Dà sempre la sensazione di poter essere pericoloso, ma da lui ci si aspetta sempre quel qualcosa in più.

Cioffi 6,5: Non si vede mai nel corso della prima frazione di gara. Nel secondo tempo cerca far aumentare i giri del motore del Napoli con qualche spunto. Ha il il gran merito di siglare la rete del momentaneo pareggio e di non mollare mai.

Frustalupi 5,5: E’ il momento peggiore da inizio stagione, visto che quella di oggi è la terza sconfitta consecutiva. La sua squadra viene letteralmente travolta nel primo tempo, ma bisogna anche sottolineare l’ottima reazione nella seconda frazione di gara. Ci sono troppe disattenzioni in fase difensiva. Bisogna ripartire dal secondo tempo. Espulso nel finale per proteste.

Di William Scuotto