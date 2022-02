UFFICIALE – Barcellona-Napoli, i convocati di Spalletti: c’è Osimhen

Nonostante il problema al ginocchio accusato nelle scorse ore, Spalletti ha convocato regolarmente Osimhen in vista della sfida di domani contro il Barcellona. Ancora out Lozano a cui si aggiungono anche Lobotka e Politano in seguito agli infortuni degli ultimi giorni. Ecco la lista completa dei convocati per la sfida di Europa League:

Portieri: Idasiak, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna