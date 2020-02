Primavera Fiorentina-Inter 1-2. Persyn e Mulattieri firmano la rimonta

L’Inter Primavera si impone in rimonta sul campo della Fiorentina. Al vantaggio viola di Koffi, infatti, hanno replicato, nella ripresa, Persyn e Mulattieri. Con questo successo l’Inter consolida la terza posizione salendo a quota 31. Resta ferma a 18 la Fiorentina

La partita

La Fiorentina parte bene e passa in vantaggio al 10′ quando Spalluto, in area, tocca la palla per l’accorrente Koffi che insacca il vantaggio viola, 1-0. L’Inter cerca la reazione al 13′ con Fonseca, poi Pierozzi va a caccia del raddoppio per un paio di volte. Nel finale Inter al tentativo con Persyn, Brancoli alza sulla traversa. Nella ripresa, subito Inter che ci prova con Fonseca, ma il suo colpo di testa è da posizione irregolare. L’Inter non smette di cercare il pari e, dopo averci provato con Mulattieri, lo trova al 21′ con la bella conclusione di sinistro di Persyn, 1-1. Nel finale (35′) nerazzurri in vantaggio: sugli sviluppi di un corner Moretti prolunga per Mulattieri che tocca in modo vincente: 1-2.