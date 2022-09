Rangers Under 19, Mccallum: “Il Napoli è una buona squadra, ma dobbiamo credere in noi stessi”

Ecco le dichiarazioni di Dawid Mccallum dei Rangers Under 19 ai microfoni ufficiali del club :

“Sappiamo che sono una buona squadra e hanno buoni giocatori, ma penso che dobbiamo credere in noi stessi. Abbiamo visto la partita giocata dal Napoli contro il Liverpool, ci siamo preparati per cercare di trarre vantaggio dal possesso palla e sfruttare gli spazi. Ho sempre detto che i filmati sono ottimi per darti un’indicazione, ma non ti danno una garanzia perché poi durante la gara bisogna adattarsi come fatto contro l’Ajax. È un bene che i giocatori abbiano una strategia di gioco ma che a volte potrebbe cambiare a seconda dell’avversario”.