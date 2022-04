Verona, Setti: “Scudetto? A luglio dissi che il Napoli era la più forte e lo confermo”

Il presidente del Verona, Maurizio Setti, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della lotta Scudetto:

Potete essere arbitri dello Scudetto, visto che poi incontrate il Milan. Chi lo vince?

“A luglio dissi Napoli. Per me è il più forte nei primi 13-14 giocatori e questo poteva essere l’handicap, ma ha contenuto le tante assenze durante la stagione. Invece c’è la sorpresa e il piacere di vedere il Milan davanti per Pioli, che ho avuto a Bologna e che mi piace per caratteristiche sia umane che di lavoro. L’Inter è campione e ha l’organico più completo. Ma deve vincerle tutte e già se perde punti con noi si fa dura. Sarà lotta fino alla fine ma io vedo quell’ordine lì: Napoli, Milan, Inter”.