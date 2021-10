Repubblica – Napoli, battere il Legia è importante anche per il ranking UEFA

Una vittoria questa sera contro il Legia Varsavia avrebbe una duplice importanza per il Napoli. A spiegare il perché è l’edizione odierna de la Repubblica, che parla della sfida degli azzurri non solo nell’ottica del passaggio del gruppo C di Europa League − un mancato successo complicherebbe non poco la situazione − ma anche relativamente al ranking UEFA. I tre punti contro la compagine polacca infatti permetterebbero ai partenopei di consolidare la 23esima posizione attualmente occupata nella graduatoria che raccoglie tutti i club europei.