Repubblica – Napoli, possibile virata su Vincenzo Italiano

Secondo La Repubblica, il Napoli avrebbe deciso di puntare su Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, come prossimo tecnico azzurro: “Con Luis Enrique lontano, non si può escludere una virata su Vincenzo Italiano, che si sta facendo apprezzare alla guida della Fiorentina e non sarà eventualmente un piano B: nonostante la sua esperienza ancora ridotta in campo internazionale. Il tecnico giocherà il 7 giugno con i viola la finale di Conference League e solo in seguito la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Ci vorrà il consenso del presidente Rocco Commisso, però, a cui il Napoli non intende fare uno sgarbo”.