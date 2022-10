RILEGGI LIVE – Under 18: Napoli-Sampdoria 2-1 (17′ Meloni, 46′ Vigliotti, 82′ Cuciniello), vittoria per gli azzurri

96′ FINISCE IL MATCH!!! Il Napoli vince 2 a 1!

90′ Sei minuti di recupero

89′ Tiro dalla distanza di Borgia, risponde Pellino, bravo anche ad anticipare il tap in dell’avversario.

84′ Dentro Galluccio e Porzi, fuori Valisena e Caruana

83′ Ammonito Mazzone per un fallo

82′ GOOOL NAPOLI!!! Grande azione costruita con Vilardi che realizza un cross basso per Cuciniello che infila dove il portiere non può arrivare!

79′ Ammonito Valisena per una trattenuta su Grieco.

78′ Occasione per Vilardi: azione combattuta, Vilardi va al tiro, mura la difesa e poi bravo Zorzi ad anticiparlo.

76′ Grande occasione per la Sampdoria: pallone in aria per Poerio, chiude bene Pellino in uscita.

73′ Il Napoli passa al 4-2-3-1 con Mazzone e Celentano davanti alla difesa. Cross dalla destra di Vilardi, tiro di Grieco respinto dalla difesa.

72′ Doppio cambio nel Napoli: entrano Tuccillo e Grieco, escono Milo e Lorusso

67′ Esce Bordin ed entra Borgia. Poerio spostato sul lato sinistro del tridente.

65′ Il Napoli è passato al 3-4-1-2 con Lorusso e Solmonte in attacco.

64′ Ammonito Vilardi per una trattenuta.

63′ Entrano Albano e Sciortino, escono Garrone e Meloni

62′ Ammonito Bajimkoko nella Sampdoria per fallo di mano. Escono Vigliotti e Tortora, entrano Di Lorenzo e Solmonte

61′ Tiro di Tortora, deviato in corner.

60′ Vigliotti scappa sul filo del fuorigioco, salta il portiere ma salva Mosca quasi sulla linea.

59′ Grandissimo recupero di Mazzone che evita anche il calcio d’angolo e chiude benissimo su Caruana

57′ Cuciniello per Tortora che va al tiro in girata, palla deviata in corner.

55′ Vilardi serve Lorusso che va al tiro, grande parata del portiere.

51′ Ammonito Di Lauro nel Napoli

49′ Sul corner successivo ci prova Cuciniello ma respinge la difesa

48′ Grande azione del Napoli: inizia Cuciniello, tacco di Vigliotti e Lorusso impegna il portiere

46′ GOOOL NAPOLI!!! Giocata di Cuciniello dalla sinistra, al centro Vigliotti tira e mette sotto la traversa. Pari azzurro

Inizia la ripresa

Entrano Vilardi e Cuciniello, escono Ceci e Celentano

SECONDO TEMPO

Gara all’intervallo

45′ Un minuto di recupero

41′ Ci prova Bordin in diagonale, pallone a lato.

39′ Bella giocata di Lorusso che va al traversone, mette al centro ma il colpo di testa di Ceci finisce a lato.

38′ Ancora Tortora pericoloso: azione dalla sinistra, salta l’avversario e va al tiro, il portiere respinge ma Lorusso non riesce a fare il tap in a porta vuota.

36′ Il Napoli si complica la vita da sola con la costruzione dal basso, Valisena ha la possibilità rubando palla, fa un pallonetto e la palla termina a lato.

29′ Calcio d’angolo dalla destra, Celentano salta più in alto di tutti ma sfiora e la palla va a lato.

27′ Poerio si invola verso la porta, si libera di Manzo ma chiude Pellino che si oppone al suo tiro.

23′ Nella Samp Valisena è un ragazzo campano, della provincia di Salerno, ex giovanili Napoli e Salernitana.

22′ Tiro dalla distanza di Caruana che ci prova, Pellino riesce a respingere

20′ Grande giocata di Tortora che entra nell’area, serve al centro, la difesa della Samp spazza, Tortora sulla respinta prova una girata al volo e il portiere spedisce in corner.

17′ Gol Sampdoria: in occasione di un corner, dopo una serie di rimpalli, è Meloni a sfruttare l’occasione e firmare il vantaggio.

15′ Azione dentro l’area sull’asse Ceci-Lorusso con quest’ultimo che va al tiro, palla deviata in corner.

12′ Azione di Bordin, palla a Meloni ed è fondamentale la chiusura di Manzo al centro dell’area.

11′ Gol annullato alla Sampdoria per fuorigioco di Bordin.

10′ Sponda di Lorusso e Zorzi in anticipo sventa una minaccia peggiore.

10′ Contropiede Sampdoria, tiro di Bordin ma conclusione centrale che blocca il portiere.

3′ Tortora serve Vigliotti che dal limite ci prova, la difesa della Sampdoria mura

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-3-3): Pellino, Manzo, Tortora, Milo, Mazzone, Di Lauro, Celentano, Legnante, Lorusso, Ceci, Vigliotti. PANCHINA: Puca, Ruggiero, Fucci, Di Lorenzo, Tuccillo, Vilardi, Solmonte, Grieco, Cuciniello. All. Tedesco

SAMPDORIA (3-4-3) Zorzi, Mosca, Garrone, Valisena, Bamijoko, Muratore, Paccagnini, Caruana, Poerio, Meloni, Bordin. PANCHINA: Boni, Albano, Trimboli, Giupponi, Sciortino, Borgia, Galluccio, Porzi. All. Rizzolo

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Sampdoria, gara valida per la sesta giornata del campionato Under 18. Gli azzurrini sabato scorso hanno rimediato la prima sconfitta in trasferta contro la Roma, hanno cinque punti in classifica per la vittoria sul campo del Lecce e i pareggi contro Bologna ed Empoli con una gara in meno rispetto a tante altre squadre perchè ha già esercitato il turno di riposo. La Sampdoria è ultima in classifica, ha un solo punto frutto del pareggio sul campo del Sassuolo che spezza la serie di sconfitte contro Fiorentina, Genoa, Lazio e Bologna. Le prime due classificate dei due gironi approdano alla final four, in questo momento la Lazio seconda in classifica è distante quattro punti.