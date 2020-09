L’arbitro di Napoli-Genoa: Sacchi e quel precedente con la Primavera

Napoli-Genoa era prevista per domani alle 15:00, invece la positività di Perin tra le fila dei rossoblu ha indotto la Lega a posticipare alle 18:00 l’inizio del match. I partenopei hanno vinto all’esordio in questa stagione in casa del Parma, grazie ai gol dei ‘senatori’ Mertens e Insigne, aiutati dalle ‘nuove leve’, ovvero Lozano e Osimhen. Vittoria anche per il Genoa in casa contro il Crotone, con un Mattia Destro in grande spolvero. L’AIA ha deciso di affidare la direzione della gara a Juan Luca Sacchi.

Juan Luca Sacchi è un arbitro che in passato ha anche fatto il calciatore. Nella sua carriera ha prevalentemente diretto partite di Serie C e B, ma da questa stagione è stato promosso nella CAN A e B. Nativo di Treia, in provincia di Macerata, non è però all’esordio in massima serie: in carriera quella di domani sarà infatti la 9^ presenza. Non ha mai arbitrato il Napoli, l’unico incrocio con l’azzurro riguarda una partita della Primavera nel 2012, una vittoria per 5-1 contro il Pescara: in gol andarono Dezi (oggi al Parma), poi le doppiette di Roberto Insigne (al Benevento) e Novothny (al Bochum). Con il Genoa, invece, già tre precedenti: una vittoria e una sconfitta in Serie A e un pareggio in una sfida di Coppa Italia contro il Torino, poi persa ai rigori.

Nonostante la poca esperienza ad alti livelli, Sacchi ha dimostrato di avere una discreta personalità. Le partite vengono gestite senza particolari protagonismi e con una gestione ‘umana’ dei cartellini: quattro ammonizioni a partita e un’espulsione ogni otto. Sarà senz’altro interessante vedere all’opera quest’arbitro, all’esordio in stagione al San Paolo.

Nico Bastone