Sarri in conferenza stampa: “Dobbiamo fare come il Napoli”

Alla vigilia della sfida europea che vedrà la Lazio affrontare il Midtjylland, Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dell’andamento del Napoli e di come ci si debba ispirare alla squadra azzurra. Ecco le sue parole:

“Sono partite che ci possono dare o possono togliere, dipende dalla mentalità. Se non siamo maturi e ci sentiamo appagati, ci tolgono, perché giocheremo con meno motivazioni. Noi dobbiamo diventare grandi in Italia prima ancora di diventare tali in Europa, come hanno fatto Milan e Napoli”.