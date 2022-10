Youth League, Frustalupi: “Oggi ci poteva stare anche la vittoria, sconfitta immeritata”

Nicolò Frustalupi, allenatore del Napoli Primavera, ha parlato dopo il match di Youth League perso contro i Rangers di Glasgow. Ecco le sue parole:

4 partite ed un solo punto in Youth League, ma tutte prestazioni di buon livello compreso oggi, dove forse poteva arrivare qualcosa in più

“Oggi dispiace parecchio, secondo me addirittura ci poteva stare la vittoria e sicuramente non la sconfitta. Soprattutto il primo tempo è stato un dominio. Penso che la squadra abbia giocato benissimo, una delle migliori partite viste, infatti siamo anche riusciti a pareggiare dopo essere andati sotto 2-0 immeritatamente. Nel secondo tempo, dopo aver preso il terzo gol, i ragazzi sono andati in difficoltà mentale. Non siamo riusciti a fare il gioco che ci era riuscito nel primo tempo anche se comunque abbiamo avuto 2-3 occasioni e avremmo potuto pareggiarla. Il risultato non rispecchia per niente la prestazione. E’ chiaro che la Youth League è una competizione difficilissima con squadre fortissime, come anche il Glasgow, con delle società che investono nel settore giovanile, e per noi era una competizione proibitiva. E’ normale. Però i ragazzi si sono sempre comportati benissimo e posso solo fargli i complimenti. Ora manca soltanto l’ultima partita a Liverpool, anche quella difficile. Vedremo come andrà”.

Quali sono gli aspetti positivi da cui ripartire?

“Sicuramente il gioco espresso nel primo tempo e in parte nel secondo, poi la voglia e la determinazione che hanno avuto i ragazzi, il ritmo alto che hanno tenuto, perché in queste competizioni il ritmo è sempre altissimo e noi a livello fisico siamo stato sempre dentro la partita. E’ stata, secondo me, un’ottima prestazione. E’ chiaro che ci siano stati degli errori, gli altri hanno dei giocatori importanti e hanno sfruttato le loro occasioni. Noi non siamo stati altrettanto lucidi per sfruttare le nostre, però dobbiamo portare avanti la consapevolezza di avere una squadra che sta bene in campo e fa le cose giuste”

Quale sarà l’approccio alla partita con l’Udinese, la prossima di campionato?

“L’approccio deve essere sempre lo stesso, come oggi, com’è stato nell’ultimo mese. Giocare ogni due giorni è difficilissimo, vedremo domani e dopodomani, con un allenamento, chi starà meglio per metterlo in campo sabato e fare una bella partita. Purtroppo in campionato abbiamo pagato questi sforzi, però bisogna rimboccarsi le maniche e dare il massimo”.

Come stanno Russo e Boni? Come sta Marchisano? Può rientrare prima della sosta?

“Marchisano si sta allenando. Ha fatto qualche allenamento in squadra ma, come vedete, il ritmo è molto alto quindi prima di prendere il ritmo ci vorrà tempo. Vediamo se riuscirà a fare almeno qualche spezzone di gara, sarebbe importante perché è un giocatore su cui contiamo. Bisogna vedere la prossima settimana come starà. Boni e Russo avevano i crampi, per cui non dovrebbe essere nulla di grave. Giocando tra due giorni è difficile prevedere se recuperano. Almeno per una parte di gara possono essere disponibili”.

Per la partita con l’Udinese si aspetta uno stadio gremito?

“Se i tifosi vengono a darci una mano noi siamo sempre contenti, è chiaro però che noi siamo una squadra Primavera. Quando sono venuti ci hanno dato una grossa mano e abbiamo fatto delle belle partite. Sicuramente se il pubblico ci da una mano siamo contentissimi, ma è chiaro che i tifosi guardano la prima squadra, com’è giusto che sia. Noi dobbiamo far bene anche senza pubblico”.