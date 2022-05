Allo stadio Picco di La Spezia terminato il lunch match della 36° giornata di Serie A tra Spezia e Atalanta.

L’Atalanta ha battuto lo Spezia 3-1 con i gol di Muriel (A) e Verde (S) nel primo tempo e nella ripresa di Djimsiti (A) e Pasalic (A).

In virtù di questa vittoria l’Atalanta, in attesa di Fiorentina-Roma in programma domani sera, si porta al 7° posto in classifica utile per accedere alla Conference League.

Per lo Spezia la sconfitta complica di poco la situazione in classifica.