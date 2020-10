Il Napoli e l’arbitro Doveri: quello con il Benevento sarà il 29° incrocio

La sconfitta contro l’AZ Alkmaar ha rappresentato per il Napoli un passo indietro rispetto a quanto di buono fatto vedere contro l’Atalanta. I partenopei si sono trovati impreparati per il modo di giocare che hanno adottato gli olandesi, che hanno rinunciato quasi totalmente alla fase offensiva, se non in occasione del gol. D’altra parte, però, Arne Slot ha impostato un’ottima organizzazione difensiva che ha messo in difficoltà i contropiedisti di Gattuso. Domani la sfida nel derby campano contro il Benevento, affidata all’arbitro Daniele Doveri di Roma.

Doveri ha arbitrato 28 volte il Napoli nella sua carriera. La più importante per i partenopei e per il direttore di gara romano è senz’altro la finale di Coppa Italia contro la Juventus la scorsa stagione. La prima finale per un arbitro che spesso ha preso decisioni sbagliate nel corso delle partite dirette, colpa di un atteggiamento troppo autoritario. Tuttavia, quella in finale di Coppa fu una grande direzione.

La media delle ammonizioni è di circa 4.5 a partita, mentre quella delle espulsioni è di una ogni 4 partite. Il Napoli è la squadra che Doveri ha arbitrato più volte in carriera: quello di domani sarà il primo incrocio stagionale.

Nico Bastone