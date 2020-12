Orsato dirigerà Lazio-Napoli: la scheda del miglior arbitro del 2020

Questa sera alle 20:45 il Napoli sfiderà la Lazio all’Olimpico di Roma. Dopo la sconfitta contro l’Inter, avvenuta tra le mille polemiche per le decisioni di Massa -soprattutto sull’espulsione di Insigne-, i partenopei dovranno rialzarsi subito per non perdere il treno delle prime classificate. Gattuso, però, dovrà fare a meno anche di Mertens e Osimhen, oltre che del capitano. Una serie di scelte obbligate, quindi, per l’allenatore del Napoli. L’arbitro del match sarà Daniele Orsato, della sezione di Schio.

Lazio-Napoli, la scheda dell’arbitro Orsato

Si tratta di un replay della scorsa stagione: l’1-0 firmato Ciro Immobile su assist -si fa per dire- di Ospina all’Olimpico della scorsa stagione, fu diretto proprio da Orsato. L’ultimo match arbitrato dal direttore di gara con il Napoli è stata la vittoria contro il Brescia per 1-2. E’ stato eletto poche settimane fa miglior arbitro del mondo dall’IFFHS nel 2020. I successi di Orsato come arbitro sono molteplici, ma negli occhi dei tifosi partenopei -e non solo- c’è quell’Inter-Juventus terminato 2-3, che decretò insieme alla sconfitta contro la Fiorentina del Napoli, la perdita di uno storico scudetto. E’ un po’ riduttivo riassumere la carriera dell’arbitro di Schio a una sola partita e quello non fu l’unico motivo per il quale i partenopei non tornarono alla vittoria del campionato.

Orsato questa stagione ha una media di 3,5 ammonizioni a partita, mentre le espulsioni sono circa una ogni tre match. Non ha ancora fischiato un rigore tra Serie A, Champions, Europa League e Nations League. La media, invece, delle ammonizioni durante l’intera carriera dell’arbitro è di 5 a partita e di un rosso ogni cinque. I rigori assegnati, invece, sono uno ogni quattro gare. E’ un arbitro di grande personalità, che gestisce la partita in modo molto autorevole. Il Napoli è la squadra più volte arbitra da Orsato in carriera.

Nico Bastone