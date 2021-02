Abisso per Napoli-Benevento: tanti errori e pessima gestione dei cartellini

Il Napoli è reduce dall’eliminazione ai sedicesimi di Europa League contro il Granada. Pessimo momento per la squadra di Gennaro Gattuso, uscita da ogni competizione e ora con l’unico obiettivo rimasto che è la qualificazione in Champions League. Tanti sono gli infortuni che hanno colpito i partenopei, anche se domani dovranno rientrare a pieno regime anche David Ospina e Dries Mertens. Il match di quest’oggi verrà giocato allo Stadio Maradona contro il Benevento, per un nuovo atto del derby campano, e sarà diretto dall’arbitro Abisso.

Napoli-Benevento, la scheda dell’arbitro Abisso

Rosario Abisso è un arbitro di Palermo, che ha esordito in Serie A nel 2015 e non è ancora stato nominato internazionale. In carriera ha diretto 66 partite in Serie A e 11 in Coppa Italia. Non sempre lucido nelle decisioni, è ricordato per aver assegnato un rigore alla Fiorentina durante un match con l’Inter in un 3-3, dove fu fermato per un mese. Ha diretto 11 volte il Benevento, che ha conquistato 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Col Napoli, invece, solo 3 precedenti, dove sono arrivate 3 vittorie. E’ all’esordio stagionale coi partenopei.

Abisso è un arbitro non proprio di primissimo piano, per via dei tanti errori commessi e la pessima gestione dei cartellini, oltre che una personalità da rivedere. Ha la media di quasi 5 ammonizioni a partita e di 1 rosso ogni 5. I rigori, invece, sono quasi 1 ogni 2 match.