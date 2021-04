Napoli-Crotone, arbitra Di Martino: un esordiente al Maradona

Il Napoli scenderà in campo oggi pomeriggio alle 15:00 contro il Crotone, il giorno prima di Pasqua. Il ritorno dalla sosta servirà ai ragazzi di Gennaro Gattuso di rientrare nell’ottica di conquistare la qualificazione in Champions League. Tra pochi giorni, infatti, ci sarà la super sfida dello Stadium con la Juventus. Prima va affrontata la squadra di Serse Cosmi, alla ricerca di punti salvezza. Napoli-Crotone sarà diretta dall’arbitro Antonio Di Martino, all’esordio con una big.

Napoli-Crotone, la scheda di Di Martino

Antonio Di Martino è un arbitro nativo di Giulianova, nato nel 1987. Ha fatto il suo esordio in Serie A nel 2017, dirigente la sfida tra Bologna e Pescara, terminata 3-1. L’anno dopo ha vinto il premio dedicato a Rosario Livatino, in quanto esordiente più giovane della massima serie. Nel 2019/20 conclude la stagione con tre presenze in Serie A, dal 1° settembre 2020 è entrato a far parte della CAN A e B. Ha arbitrato due volte il Crotone questa stagione, dove i calabresi hanno conquistato solo un punto.

Vanta 12 presenze in totale in Serie A, e Di Martino finora ha dato prova di essere un arbitro che estrae molto poco i cartellini. La media, infatti, è quella di 2,4 ammonizioni a partita e un’espulsione ogni quattro match. Di rigori fischiati, invece, solo uno in tutte le partite.