Torino-Napoli, arbitra Valeri: torna dopo due settimane

Il Napoli questo pomeriggio scenderà in campo contro il Torino in trasferta, per dare continuità alla vittoria per 5-2 contro la Lazio. Soprattutto visto il pareggio della Juventus all’Artemio Franchi contro la Fiorentina per 1-1. I partenopei hanno l’opportunità di recuperare quei due punti che li separano dalla squadra di Andrea Pirlo. D’altra parte, c’è un Torino bisognoso di punti salvezza. La corsa alla permanenza si fa sempre più entusiasmante, soprattutto dopo i risultati positivi del Cagliari. E per Gattuso e i suoi non sarà per niente semplice. Torino-Napoli sarà diretta dall’arbitro Paolo Valeri.

Torino-Napoli, la scheda dell’arbitro Valeri

Paolo Valeri è un arbitro di Roma, che questa stagione ha già incontrato il Napoli in diverse occasioni. Da ricordare l’espulsione di Bakayoko contro il Milan, nel match del Maradona. Un’altra partita che i tifosi partenopei ricorderanno con dispiacere è la finale di Supercoppa contro la Juventus. Più per il risultato e la prestazione dei ragazzi di Gattuso, piuttosto che per l’arbitraggio. Anche se la designazione fece discutere. Poi c’è la grande vittoria al Ferraris contro la Sampdoria, con Fabian Ruiz assoluto protagonista.

Valeri ha una media di cartellini gialli che è di circa cinque a partita, mentre quella delle espulsioni è di una ogni tre. Solo riguardo a questa stagione, invece, quella delle ammonizioni è di 4,8 a partita e dei rossi uno ogni cinque. Da segnalare il fatto che fischi un rigore ogni due partite. Insomma, ha sempre dato dimostrazione di gestire le sue partite estraendo molti cartellini.