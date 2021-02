Finisce 1-0 il match tra Cosenza e Chievo. Vittoria cruciale per i padroni di casa in chiave salvezza, agguantando così il Brescia a 26 punti. Mattatore della giornata è Ettore Gliozzi che sigla l’unico goal che decide il match al 11′. Non una prestazione indimenticabile per gli azzurri in prestito ai clivensi, Ciciretti e Palmiero, entrambi sostituti nel secondo tempo.