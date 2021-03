Serie C, equilibrio perfetto tra Pro Vercelli e Como: finisce 1-1 al Piola. 71′ per Zerbin, Mezzoni in panchina

Regna l’equilibrio nello scontro d’alta classifica tra Pro Vercelli e Como, oggi in campo per la trentesima giornata di Serie C, girone A. Al gol di Gatto, siglato al 36′, risponde per i padroni di casa Comi, che al 54′ pareggia i conti segnando la rete del definitivo 1-1. Le due squadre restano in cima alla graduatoria a distanza di due punti l’una dall’altra, con i lombardi attualmente in vantaggio. In campo per 71′ Zerbin, mentre resta in panchina l’altro azzurrino Mezzoni. Entrambi sono in prestito dal Napoli alla Pro Vercelli.