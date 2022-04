Sconfitta che non fa altro che rovinare ancora di più la situazione del Legnano Salus. La squadra dove milita in prestito il napoletano Sgarbi, sostituito attorno all’ora di gioco dopo una prova non certo da incorniciare, incappa nella quarta sconfitta consecutiva e resta ancorata all’ultimo posto. A Legnano passa anche la Fiorenzuola con un 3-1 abbastanza netto e quasi mai in discussione.