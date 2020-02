Sky, Di Marzio promuove Giuntoli: “Ha fatto un ottimo lavoro. Ci sarà una rivoluzione corposa”

Gli arrivi di Demme, Lobotka e Politano, più Petagna e Rrahmani che arriveranno a giugno, rappresentano un rafforzamento importante per il Napoli, che guarda al presente assicurandosi un buon futuro. Tutto per merito del gran lavoro della società azzurra, in particolare il ds Cristiano Giuntoli.

L’uomo di mercato del club partenopeo ha ricevuto apprezzamenti anche da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, che nel corso di Sky Sport ha dichiarato: “Giuntoli ha fatto un ottimo lavoro prendendo per l’immediato i vari Politano, Demme, Lobotka, e e anche per il futuro con Petagna e Rrahmani iniziando una nuova rivoluzione che sarà molto corposa per il futuro”.