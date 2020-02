SKY- Inter, la probabile formazione contro il Napoli

Derby già alle spalle, testa al Napoli. L’Inter sarà impegnata all’andata della semifinale di Coppa Italia: appuntamento alle 20.45 al “Meazza”. Un altro test importante per la squadra di Conte, che recupera Lautaro Martinez (aveva saltato in campionato le utlime due per squalifica) e che è pronto a dare a Eriksen una maglia da titolare a centrocampo.

Con Padelli in porta (aspettando di capire di Viviano), un cambio è previsto in difesa. Skriniar e de Vrij dovrebbero partire titolari, mentre Bastoni si candida per un posto dal primo minuto al posto di Godin. Cambiamenti previsti anche sulle fasce: Young dovrebbe rifiatare, Biraghi è pronto a sinistra mentre D’Ambrosio è in ballottaggio con Moses a destra.

Detto di Eriksen (Sensi lo insidia), Barella e Brozovic dovrebbero completare il centrocampo, con il compito di cucire tra difesa e attacco. Il reparto avanzato è quello che lascia più dubbi: se Lautaro dovrebbe giocare, più in dubbio è la presenza di Lukaku. Al belga potrebbe essere concesso mezzo turno di riposo, Conte valuta. In tal caso, sarà pronto Sanchez. Ma il cileno, per ora, parte sfavorito. Ecco la probabile formazione

Probabile formazione Inter (3-5-2-): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte.

fonte: gianlucadimarzio.com