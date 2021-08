SKY – Lukaku-Chelsea, trattativa che sembra vicina alla fumata bianca

Il Chelsea è pronto all’assalto decisivo per Romelu Lukaku. Come abbiamo raccontato nelle scorse ore se arriverà un’offerta superiore ai 110 milioni di euro cash la trattativa si potrà sbloccare e secondo quanto riportato da Sky Sport i Blues sarebbero disposti ad arrivare addirittura a 130 milioni. A questa cifra sarebbe praticamente impossibile per i nerazzurri dire no, come fatto invece alla prima proposta da 90 milioni di euro più il cartellino di Marcos Alonso. Per il giocatore sarebbe invece pronto un contratto da 12 milioni di euro più bonus a stagione, per una trattativa che sembra essere sempre più vicina alla fumata bianca.