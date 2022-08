Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli continua a lavorare per Kepa Arrizabalaga e Keylor Navas in porta: “Se Meret sarà con ogni probabilità il titolare nel match d’esordio in campionato, il Napoli continua a lavorare per un nuovo portiere: due le trattative parallele che si stanno portando avanti, quella per Keylor Navas del Psg e quella per Kepa del Chelsea. Intanto è fatta per l’arrivo dell’esperto Sirigu: sarà il vice portiere nella prossima stagione”.