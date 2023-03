Spalletti in conferenza stampa: “Non abbiamo avuto grande qualità”

Ecco le dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa:

“Abbiamo trovato una squadra come si diceva ieri in conferenza stampa molto precisa nella copertura di questi spazi, nella possibilità di entrare per vie centrali. Ha lasciato scoperto gli esterni, siamo andati a giocare lì, non siamo stati bravi a sceglierle e riconoscere. La partita è diventata un po’ più articolata, hanno fatto bene a mantenere la pazienza, si prendeva sempre un pochettino sul campo, magari per linee esterne c’era la possibilità di sviluppare gioco. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, quando ce l’abbiamo fatta a trovare il terzo centrale abbiamo fatto bene, non abbiamo avuto grande qualità. Abbiamo sbagliato delle scelte nell’attacco alla linea difensiva. Il dettaglio poi gira a favore o a sfavore, era una partita da parità, è successa qualche volta anche a noi. È importante non vedere l’atteggiamento come se qualcuno non volesse metterci mano alla partita, erano tutti dispiaciuti, affranti nello spogliatoio. I subentranti si sono un po’ adeguati alla partita, non hanno avuto la forza di determinare come accaduto altre volte. Abbiamo detto ieri che avremmo trovato la porta chiusa a doppia mandata, ci sta la possibilità di portarla dall’altra parte, stasera c’è stata meno qualità del solito. Avevamo anche troppa frenesia nel voler accettare quest’evoluzione della partita che ci vedeva sotto nel risultato, ci ha creato un po’ di tensione, ho visto gente che aveva intenzioni giuste. Il rientro negli spogliatoi è una conseguenza del dispiacere avuto stasera”

A cura di Ciro Troise