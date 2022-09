Spalletti su Raspadori: “Abbiamo speso soldi perché sa fare tutto, è ambizioso”

In conferenza stampa il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato così riguardo Raspadori. Ecco le sue parole:

“Raspadori non ha più vantaggi in assoluto a giocare con una punta, dipende sempre dalle partite che vengono fuori, se riusciamo a cominciare bene l’azione Raspa è prezioso, abbiamo speso dei soldini perchè riesce a fare tutto, non ci potevamo permettere di fare un acquisto così importante che ci creasse dei blocchi. Ha muscolo, watt nelle gambe, calcia bene di destro e di sinistro. Sente benissimo la porta, ha personalità, è un ragazzo che vuole migliorare, non si fermerà certo alle prime soddisfazioni. Abbiamo una squadra giovane, ambiziosa”