Maurizio Sarri non subentrerà. Lo dichiara Sportitalia, più precisamente Alfredo Pedullà, che parla del futuro del tecnico toscano. Oltre al Napoli, l’ex Chelsea sarebbe stato contattato anche dalla Fiorentina per costruire un progetto ma il discorso non cambia: la Juventus dovrebbe pagare una penale da 2.5 milioni di euro, per evitare il rinnovo a 7 milioni di euro per il terzo anno. Fino a giugno, è ancora tutto in bilico e il tecnico non entrerà in corso.