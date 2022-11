SSC Napoli, Formisano: “Volevamo lo stadio Maradona a misura di famiglie”

Alessandro Formisano, Head of Operation della SSC Napoli e promotore dell’iniziativa di uno Stadio Maradona ‘formato famiglia’, in cui il 25% dei presenti è composto da Under 18 e donne, ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Il Mattino:

“Era quello che volevamo da tempo: creare uno stadio a misura di famiglie, dove chi viene si senta al sicuro, consapevole che guardare la partita deve essere uno spettacolo tranquillo, simile a qualsiasi altro. E ci siamo riusciti, con la collaborazione di tutti. Gli anni a porte chiuse hanno rischiato di togliere linfa vitale a tutto il movimento. Soprattutto il pericolo era che le nuove generazioni potessero sempre meno interessarsi al prodotto calcio. Invece, creando un luogo ospitale e sicuro come è adesso il Maradona, siamo riusciti a riportare intere famiglie. Come era una volta. E in tutti i settori, anche le Curve”.