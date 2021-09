La notte dei sogni a Tiago Martins: chi è l’arbitro di Leicester-Napoli

Domani alle 21:00 ci sarà l’esordio del Napoli in Europa League sul campo del Leicester, una delle migliori squadre della Premier League negli ultimi anni. E’ in queste notti che i calciatori hanno la possibilità di diventare grandi. Una sfida da Champions, l’ha definita Brendan Rodgers in conferenza stampa. Tante stelle in campo, da Jamie Vardy e Youri Tielemans, contro Koulibaly e Insigne. Quest’ultimo ricorda bene il centrocampista e la sfida contro il Belgio a Euro 2020. L’arbitro della partita sarà il signor Tiago Martins, portoghese.

Leicester-Napoli, la scheda dell’arbitro Tiago Martins

Tiago Martins è un arbitro portoghese nato nel 1980. Ha esordito in Primeira Liga nel 2014 in un Nacional-Arouca finito 2-0. Un anno dopo è anche diventato internazionale, arbitrando un 1° turno di Europa League tra Jelgava e Liteks Lovec, terminato 1-1. Non proprio la finale di Champions tra Chelsea e Manchester City, ma comunque una grandissima soddisfazione. Non ha mai incontrato il Leicester o il Napoli nella propria carriera, domani sarà la prima volta per entrambe. Ha però diretto una sfida tra Italia e Armenia, di qualificazioni a Euro 2020, in cui Insigne rimase in panchina e la partita finì 9-1.

Tiago Martins è un arbitro abbastanza severo sull’utilizzo dei cartellini. In totale, tra campionato portoghese, Europa League e nazionali, ha una media di oltre cinque ammonizioni a partita. I rossi, invece, sono quasi uno ogni due partite.

Nico Bastone