Torino, Juric: “Partita media, mi aspettavo di più. Futuro? I tifosi non vogliono galleggiare…”

Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Torino-Napoli: “Oggi non male ma non bene, una partita media. A tratti mi aspettavo di più. Abbiamo dato qualcosa di troppo al Napoli e c’erano alcune situazioni in cui potevamo fare gol. I trequartisti? Io chiedo a Praet di avere tutte e due le cose, di essere centrocampista e trequartista. Non mi sembravo che Belotti fosse isolato, certi movimenti poteva farli meglio. Praet voglio che partecipi in tutte due le fasi: tende ad andare sempre in profondità ma voglio anche che venga a giocare”.

“Ricci deve alzare il livello se vuole giocare. Lui si è messo in discussione, ha grande applicazione ma poi deve anche rubare la palla. Oggi abbiamo rubato meno palloni. Bisogna alzare il livello tecnico ma anche riconquistare il pallone è importante. Come si alza l’asticella? Deve deciderlo la società. Quest’anno è stato molto positivo in tante cose dopo due anni tristi, abbiamo costruito una squadra giusta, tosta, potevamo fare più punti. Non è stato facile ribaltare, i problemi ci sono stati e ci sono ancora. Decide la società cosa vuole fare. Bisogna prendere giocatori forti, qualcuno lo perderemo, bisogna fare un grandissimo lavoro, se si vuole. Il tifoso del Torino te lo chiede, non puoi galleggiare verso il basso. Decide il presidente se può fare qualcosa in più per lottare per qualche posto più su. Adesso bisogna vedere con calma”.