Spalletti in conferenza: “Vogliamo riconoscere i sacrifici dei tifosi che ci seguono. Fabian? È fenomenale”

Nel post partita di Torino-Napoli il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato così in conferenza stampa:

“Io faccio le cose corrette e seriamente, sempre. E le ho fatte durante tutto l’anno, anche quando abbiamo avuto momenti difficili. Ci hanno seguito in tanti qui, ci hanno portato un aiuto morale: il Napoli deve fare sempre belle partite e noi ci abbiamo provato. Poi se vuol dire buttare le basi per il prossimo, questo non lo so. Ciò che conta è il podio: sono tre le posizioni dove si consegnano le medaglie. Dobbiamo salirci”

Che partita è stata?

“Il Torino è in forma, ha avuto una chance nel primo tempo ed Ospina è stato bravissimo. La gara è stata in bilico fino all’ultimo. Nella ripresa abbiamo fatto più le cose che ci assomigliano, anche se con il Toro non è mai semplice. Oggi siamo stati doppiamente bravi, ho visto un segno di maturità della squadra”

Fabian Ruiz? “È un giocatore fenomenale, quest’anno ha giocato a volte bene ed a volte meno bene, ma ha sofferto anche di pubalgia.

Il tecnico ha poi commentato la scelta di non presentarsi in conferenza: “ono dispiaciuto per il taglio che si è dato alla non conferenza. Ci siamo allenati di lunedì. I collaboratori ci stanno a contatto, renderli partecipi di queste tre partite che possono diventare speciali vuol dire stare ancora di più addosso alla squadra. Hanno allenato in serie A e in Primavera, sono tutti capacissimi e sono del mio livello. Ma prenderla sotto gamba oggi non si è visto, ma una squadra che vuole fare bene e riconoscere ai tifosi i sacrifici che fanno per seguirci. Bisogna portare dentro allo stadio ancora più gente, è uno sport bellissimo che può dare sbocchi a molte persone. E’ un movimento che ha un valore incredibile per il sociale”