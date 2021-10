Tuttosport – De Laurentiis lavora per la situazione Coppa d’Africa: ma la volontà dei giocatori è chiara

Il quotidiano Tuttosport, nell’edizione di oggi, ha parlato della Coppa d’Africa e di come Aurelio De Laurentiis si sia attivato per evitare che penalizzi troppo il Napoli. La squadra azzurra tra i mesi di gennaio e febbraio perderà Koulibaly, Anguissa e Osimhen:

“De Laurentiis si sta segretamente adoperando affinché si possa evitare una sottrazione tecnica che penalizzerebbe la squadra azzurra nel periodo caldo della stagione, però l’attivismo del presidente rischia di scontrarsi con la ferrea volontà dei singoli calciatori: per gli africani è un motivo di onore giocare per la propria nazione. Non resta che rassegnarsi all’idea di perderli e lavorare sul resto del gruppo per provare a non far sentire troppo la loro assenza“.