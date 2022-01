Tuttosport – Thiaw, non c’è intesa tra Milan e Schalke 04: su di lui c’è anche il Napoli

“Milan, Thiaw-Estève: ultima chiamata. Offerta allo Schalke, c’è distanza” titolaTuttosport. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un colpo in difesa ed il preferito al momento resta Malick Thiaw dello Schalke 04 per il quale sono stati offerti 5 milioni più uno di bonus, ma i tedeschi continuano a chiedere 8-10 milioni. Una forbice che difficilmente si potrà ridurre visto che sul calciatore ci sono gli interessamenti di mezza Bundesliga ed anche del Napoli che ha sondato il terreno con il club tedesco in vista dell’estate. L’alternativa principale per il Milan, invece, rimane Maxime Estève del Montpellier.