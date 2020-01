Tv Luna, Alvino: ”Fabian? Le voci su Real e Barcellona hanno influito…”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TvLuna, si così espresso ai microfoni della radio ufficiale della SSC Napoli: “Lobotka non è una operazione semplice, ma ogni giorno che passa è un giorno perso perché Gattuso ha assolutamente bisogno di un calciatore in quella zona di campo. Fabian? Sta attraversando un momento grigio, difficile. E’ un po’ la cartina di tornasole del Napoli degli ultimi mesi, un Napoli che s’è un po’ perso. Non mettiamo in dubbio le qualità del calciatore. Se c’è stata un’involuzione è stata del Napoli, non di Fabian. Le voci continue e pressanti di Real Madrid e Barcellona hanno influito perché il calciatore non è un robot”.