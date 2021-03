ULTIM’ORA SKY – Milan, anche Kjaer non è al 100%: il danese partirà dalla panchina

Continua a essere in sofferenza la difesa del Milan in vista della sfida di stasera contro il Napoli. Dopo Romagnoli e Calabria, i rossoneri perdono anche Simon Kjaer. Il centrale danese, come riporta Sky Sport, non è al meglio e partirà infatti dalla panchina. Al suo posto pronto Gabbia, che farà coppia con Tomori, come terzini Dalot e Theo Hernandez. A centrocampo c’è Tonali con l’imprescindibile Kessié, in panchina Meite. In attacco gioca Leao, alle sue spalle sono in pole Castillejo, Calhanoglu e Krunic. Sono in vantaggio rispettivamente su Saelemaekers, Brahim Diaz e Rebic.